Eesti koolinoorte tipud, teisisõnu estronaudid, seisid täna pikkuse järjekorras Ahhaa keskuse ees ja vaatasid neid saatma tulnud inimestele julgelt otsa, jalad kindlalt maas. Vähem kui kahe ööpäeva pärast kaotavad nad kaalu ja saavad kogeda midagi, mida planeedi Maa inimene veel harva kogeb. Estronaudid on viimase poole aasta jooksul välja sõelutud paarisajast 13- kuni 19-aastaste noore seast. Neil on selja taga viis vooru katseid ning käes õnn pääseda Prantsusmaalt õhku tõusvale lennumasinale, kus on võimalik kogeda kaaluta olekut.