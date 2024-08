Tristan Koskor jättis Itaaliaga hüvasti ja naasis Tammekasse karikavõitu noolima

Tristan Koskor rääkis, et naaseb kodulinna meeskonda omal soovil. «Kõige lihtsamalt öeldes sai otsus langetatud tänu sellele, et pärast Itaalia hooaega Eestis olles sai Tartus vormi hoidmiseks trenni tehtud. See sobis mõlemale poolele ja siis käis otsustamine juba lihtsalt,» alustas 28-aastane ründaja selgitust.