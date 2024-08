Piltuudis Eesti suursaadikud tulid Tartusse välispoliitika prioriteete läbi kultuuri arutama

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov rääkis, et igal aastal toimuval konverentsil kerkib alati teravamalt esile üks teema. Tänavu ongi fookuses haridus, teadus ja kultuur ning seetõttu polnud muud varianti, kui nädala jooksul ka Tartusse jõuda.

Põhiküsimused on, kuidas on Tartul läinud Euroopa kultuuripealinnana ning kuidas võiks seda kogemust ära kasutada, et Eesti saaks edaspidigi kultuuri kaudu tuntust koguda.