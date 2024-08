Suurt põgenemist Nõukogude okupatsiooni eest tuletab meelde näitus raudteejaama ees

Siinse väljapaneku meie linnaga seotud osa on koostanud KGB kongide muuseumi kuraator Martin Jaigma. Muu hulgas on ta leidnud foto augustist 1944, kui raudteejaama perroon oli põgenejaist tulvil.

Martin Jaigma sõnul jääb «Saatuseaasta 1944» raudteejaama ette vaadata ajalise piiranguta. «Ma arvan, et see on näituseks hea koht – inimesed tulevad Tartusse ja sõidavad siit ära –, nii et võib jääda pikemaks ajaks,» ütles ta.