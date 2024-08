Tartumaal hukkus sigaretist alguse saanud põlengus vanem mees

Sel aastal on tulekahjudes hukkunud 26 inimest. Hooletu suitsetamine on ligi poolte hukkunuga lõppenud tulekahjude põhjustajaks. Pärast suitsetamist tuleb tuleohutuse tagamiseks sigaret hoolikalt tuhatoosis või veega anumas kustutada. Ohutum on suitsetada õues.