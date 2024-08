Tartu lühiuudised

Simple Sessionil starti läinud Austraaliast pärit BMX-rattur kukkus kvalifikatsioonisõidus nii õnnetult, et ta viidi haiglasse ja võistlus katkestati. Kolm päeva hiljem tema elu ohus pole, kuid pere on tema raviks alustanud annetuste kogumist. Aadressil Gofundme. com oli teisipäeval kella 17ks Alex Hiami perel kogutud üle 33 000 Austraalia dollari, eesmärgiks oli seatud 20 000. Toetajate seas on nii eestlasi kui ka välismaalasi, keda postituses ka trikiratturi seisundist pidevalt teavitatakse. «Meil on hea meel jagada, et Alexi seisund on praegu stabiilne ja teda jälgitakse jätkuvalt Eesti kohaliku haigla intensiivraviosakonnas,» seisis sealses viimases täienduses. «Kuigi tema vigastuste ulatust jälgitakse, on teie panus andnud meile lootust ja vahendeid parima võimaliku ravi tagamiseks. Tema paranemise prognoos on positiivne.» Alex Hiam kukkus Simple Sessioni kvalifikatsioonisõidus laupäeval. Seda teise sõidu alguses ja mitte trikitades, vaid sõites rutiinselt rambist alla, selgitas ürituse korraldaja Risto Kalmre. «Kuidagi jäi tal tagaratas rambi torule pisut kinni ja siis läks ratas alt ära ja kaotas juhitavuse ja ta kaotas tasakaalu,» selgitas Kalmre. Kukkumise järel tõttasid Hiamile kohe appi meedikud ning ta viidi Tartu ülikooli kliinikumi. Et ratturid on Kalmre sõnul ühtne kogukond, otsustati kvalifikatsioonisõit katkestada, kuna meeleolu polnud hea. Korraldaja möönis, et kuna tegu on ekstreemspordiga, siis paraku selliseid õnnetusi juhtub. Alex Hiam kandis kiivrit, kinnitas Risto Kalmre. HENN UUETOA