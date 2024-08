Algasid Siuru kino ja kohvikute pidajate otsingud

Kinoruumid on Siuru hoonesse kavandatud eesmärgiga luua keskusele mitmekülgne sisu. Läbirääkimistega pakkumine kino pidamiseks on vajalik, sest maja ju pole, selgitas kultuurikeskuse Siuru juhataja Aavo Kokk (pildil). «Hanke kuulutasime teisipäeval välja, sest peatselt on vaja otsustada ruumide suurus, kalle ja akustika,» lisas ta.

Aavo Koka sõnul on praegu õige aeg kinoruumide kasutaja leidmiseks. «Hoone projekteerimine käib ja oluline on selles etapis kaasata ka tulevased ruumide kasutajad, et nendega koos kinotöö vajadusi varakult arvesse võtta,» selgitas ta ja lisas, et kultuuri ei loo mitte maja, vaid inimesed ning mida varem on Siuru ruumide kasutajad paigas, seda ägedam keskus tuleb.