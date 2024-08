INTERVJUU Ooperilibreto kirjutanud Merle Jääger: mul on pohmell, aga mitte alkoholist

Narva ooperipäevadel tuli laupäeval ja pühapäeval Kreenholmi manufaktuuri hoovis ooperitelgis vaatajate ette ooper «Raasulapsuke», mille helilooja on Malle Maltis. Libretist Merle Jääger teatas esmaspäeva õhtul Tartus intervjuu hakatuseks, et tal on pohmell.