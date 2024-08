Simple Sessionil kukkunud rattur viibib siiani haiglas, pere kogub raviraha

Aadressil Gofundme.com oli teisipäeval kella 17ks Alex Hiami perel kogutud üle 33 000 Austraalia dollari, eesmärgiks oli seatud 20 000. Toetajate seas on nii eestlasi kui väljamaalasi, keda postituses ka trikiratturi seisundiga pidevalt kursis hoitakse.

«Meil on hea meel jagada, et Alexi seisund on praegu stabiilne ja teda jälgitakse jätkuvalt Eesti kohaliku haigla intensiivraviosakonnas,» seisis sealses viimases täienduses. «Kuigi tema vigastuste ulatust jälgitakse, on teie panus andnud meile lootust ja vahendeid parima võimaliku hoolduse tagamiseks. Tema paranemise prognoos on positiivne.»

Alex Hiam kukkus Simple Sessioni kvalifikatsioonisõidus laupäeval. Seda teise sõidu alguses ja mitte trikitades, vaid sõites rutiinselt rambist alla, selgitas ürituse korraldaja Risto Kalmre. «Miks see Alexil ebaõnnestus, ei oska hetkel öelda,» sõnas ta. «Sellist viga võiks teha ainult keegi algaja. Alex on aga üks maailma parimad pargisõitjaid,» lisas ta.

«Kuidagi jäi tal tagaratas rambi torule pisut kinni, siis läks tal ratas alt ära ja ta kaotas juhitavuse ja tasakaalu,» selgitas Kalmre juhtunut. Kukkumise järel tõttasid talle kohe appi meedikud ning rattur toimetati Tartu ülikooli kliinikumi.

Korraldaja möönis, et kuna tegu on ekstreemspordiga, siis paraku selliseid õnnetusi juhtub. Alex Hiam kandis kiivrit, kinnitas Risto Kalmre.

«Ratturid on ühtne kogukond ja kõik, kes Simple Sessionil omavahel mõõtu võtavad, on samal ajal ka sõbrad. Arutasime sõitjatega ning otsustasime ühiselt, et ei jätka laupäevast kvalifikatsioonivõistlust, sest võistlusmeeleolu polnud vastav,» lisas Kalmre.

Võistlus jätkus ja lõppes pühapäeval. Risto Kalmre ütles, et lisaks Alex Hiami õnnetusele juhtus tänavusel Simple Sessionil teisigi kukkumisi, kuid need polnud nii tõsised. «Ma arvan, et teine tõsisem tagajärg oli Eesti rulasõitjal Kristo Õismetsal, kes vigastas põlve,» sõnas ta.

Veel nentis Kalmre, et varem nii tõsist õnnetust, kui juhtus nüüd austraallasest BMX-ratturiga, pole Simple Sessioni 25-aastase ajaloo jooksul juhtunud.