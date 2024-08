Aile Lehtse: rääkige minuga eesti keeles palun!

Maailmas on vähe riike, kus riigikeele kasutamine oleks nii detailselt reguleeritud kui Eestis. Sellegipoolest on eesti keele nähtavus ja kuuldavus avalikus ruumis viimase paari aasta jooksul märgatavalt vähenenud, sest üksnes seaduse olemasolu olukorda ei paranda. Kui me ise oma suhtumist ei muuda, siis nii jääbki.