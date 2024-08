Siiri Laidla: iga asi on millekski hea – kas tõesti?

Kui miski untsu läheb või lootustes-ootustes pettume, lohutame end sageli, et ju oli see kõik millekski hea. Milleks täpsemalt, ei pruugi kohe selguda. Vahel ei selgugi. Või taipame alles hulga aja möödudes, et saatus või juhus tegi meile teene, juhatas kätte uue suuna, sundis elu üle järele mõtlema, säästis suuremast jamast või osutus suisa elupäästjaks.