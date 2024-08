kiri Roheilu vaatleja silmade läbi

Aga näib, et ilu on vaataja silmades ja seda ei ole võimalik muuta. Üks kõrge taimestikuga «elurikkuse» hooldamata roheala esineb ka keset linna kaubamaja juures. Postimehes ilmus küsitlus, milles osales 1599 inimest, ja 44 protsenti vastanutest leidis, et need jätavad lohaka ja imeliku mulje.