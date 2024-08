Rahvaülikool alustas õppeaastat tunnustustega

Aasta õpetaja on Meeli Tonka, kes on Tartu rahvaülikoolis inglise keelt õpetanud 1996. aastast ning andnud üle saja kursuse. Tonka alustas rahvaülikoolis ajal, mil klassiruumiks oli väike toake, ent entusiasm korvas kõik.

Nagu ta ise on öelnud: olud olid küll rasked, aga inimesed olid imelised. Lisaks rahvaülikoolile on ta õpetanud nii põhikoolis kui ka kõrgkoolis eesti, vene ja inglise keelt võõrkeelena. Tartu rahvaülikoolis on ta lisaks õpetamisele korduvalt osa võtnud ka eri valdkondade õppijana. Ta tunneb huvi digitehniliste uuenduste vastu, mistõttu saab hästi hakkama ka veebis õpetamisega. Temas on väärikus ja tasakaal, temas on stiili, mis ei jää kellelegi märkamata. Kõige eelneva tõttu on ta hinnatud ka nii õppijate kui ka kolleegide seas.