Kirjanduslinnade võrgustik seob Tartut maailmaga

Tartu on Unesco kirjanduslinn alates 2015. aastast ning on kuulunud võrgustikku seega peaaegu terve kümnendi. Kirjanduslinna tegevused sildavad Tartut maailmaga. Need elavdavad linna kirjanduselu, teevad sõnakunstilinna kultuuripildis paremini nähtavaks ja toetavad siinsete kirjanike loomingu jõudmist Eestis väljapoole.