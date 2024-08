Mariann Raisma: mida teha Meelise ja Vjatškoga?

Taas on esile kerkinud küsimus, kas monumendi «Polotski vürst Vjatško ja Lembitu poeg Meelis Tartu kaitsel 1224. aastal» peaks avalikust linnaruumist teisaldama. See teos on olnud Kassitoome nõlval 44 aastat: 1980. aastal avati 30 aastat varem valminud teos pronksist monumendina tähistamaks Tartu esmamainimist 950 aastat tagasi. Monumendi avamine oli uhke, seda oli toodud austama lisaks tollasele poliiteliidile lausa nõukogude kosmonaut – Georgi Gretško.