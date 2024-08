Kuidas nii? Simple Sessioni toitlustajad ei saa käsi pesta

Öise postiga toimetusele saabunud kiri väidab, et Simple Sessioni söögikohtade ja promoalade töötajate vetsud moodustuvad kuivkäimlatest, kus ei ole võimalik praktiseerida elementaarset hügieeni nagu kätepesu, sest ei ole jooksvat vett. Korraldaja möönis, et nii on tõesti juhtunud.