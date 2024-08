Presidendi kauni kodu auhind tuli Tammelinna perele suure üllatusena

Täna seisid Janika ja Marko Tähnas koos lastega Karlova kooli laval, et presidendilt vastu võtta kauni kodu auhinnatiitel ja sellega kaasnev ehisplaat, aga eile õhtul oma avaras koduaias vanade õunapuude ja uuemate lillepeenarde keskel tunnistasid nad, et see kõik on ootamatu mitmel põhjusel. Ometi nad muhelevalt Alar Kariselt auhinna ja käepigistuse said, nagu veel kümned pered üle Eesti.