Iseseisvuspäeva pidu pakkus Tartu ukrainlastele õlatunnet

«Tartus elab palju ukrainlasi, on eestlasi ja muid elanikke, kes toetavad Ukrainat. See on see koht ja hetk, kus saame kohtuda ja tunda, et oleme koos, oleme kogukogukond,» ütles õhtu üks eestvedajaid Alina Paas. «Me saame üksteisest siin abi ja koos toetame ka Ukrainat.»