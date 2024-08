Hiiglasliku linnaosa tagasihoidlik linnaosapäev

«Ootus on, et Annelinna rahvas teadvustaks tegutsevat Annelinna seltsi, võtaks rohkem osa ja lööks aktiivsemalt kaasa,» ütles Annelinna seltsi esindaja Riina Kallas. «Annelinn on natuke teistmoodi kui teised linnosad ja nende seltsid. Siin elab üle 30 000 inimese, aga nii palju kui mina olen statistikat kuulnud, on umbes 40 protsenti üürnikud. On üks suuremaid asumeid, kus ei ole kerge leida ühendajat nagu väiksemates linnaosades.»