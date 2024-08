Galerii Baltimaade suurima rulapargi avamisel sai tõukerattale hoo sisse isegi linnapea

Enne rulapargi avamist olid pargi servad tihedalt trikirattureid ja rulatajaid täis. Et avakõned saaks peetud, tuli korraldajail mitu korda paluda, et ekstreemspordihuvilised raja vabastaks. See rahvahulk näitab, kui väga oli parki oodatud, sõnas rulapargi rajamise üks eestvedajatest, Tähtvere spordipargi müügi- ja teenindusjuht Auli Solo.