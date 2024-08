Pildid Enam kui poolsada kaamerat aitas kaubamaja toidumaailma põhjalikult uuendada

Jaanipäevast on Tartu kaubamaja toidumaailm remondis olnud. Nüüd on tööd lõpusirgel, põhjaliku uuenduskuuri läbinud toidumaailm avab uksed 29. augustil. Uuenenud on teisedki kaubamaja poed ning lisandus ka mänguala.