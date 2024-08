Tammelinlased ehitasid ise kodu ette kõnniteed ja said nüüd seal valesti parkimise eest trahvi

Tammekuru tänavas elava Tiiu Ritsbergi tütar sai ema maja ees parkides trahvi, sest ei jätnud jalakäijale pooleteist meetrit vaba ruumi liikumiseks. Asjaolu teeb eriskummaliseks asjaolu, et kõnnitee on Tammekuru tänaval vaid kolmel majal, mille omanikud on need kunagi ammu ise ehitanud. Naabritel, kel kõnniteid pole, on parkimisvõimalused hoopis vabamad.

Foto: Signe Oidekivi