Daniil Martikainen-Jarlukovski: kultuuriüritustel pole kohta Palestiina toetamisele

Läinud nädalavahetusel sai Tartus näha vana nalja kordumist. Kui mullu puhkes uus terav konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel ning viimane sai kväärikogukonna poolt laia toetuse, naljatasid paljud, et see on sama hea, nagu kanad võitleksid KFC eest. Esialgu võis tunduda, et niisugune liit on mingi USA veidrus, mis Eestisse ei jõua, ent see on ikkagi juhtunud.