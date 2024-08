juhtkiri Miks me ei taha uut Balti ketti?

Kaks miljonit inimest ulatasid üksteisele käe, et moodustada inimkett Tallinnast Riia kaudu Vilniuseni. See on umbes 600 kilomeetrit. Just niisugusele viisil väljendasid Baltimaade inimesed täna 35 aastat tagasi oma vabadusepüüdlust.