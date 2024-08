Arvutusviga lükkab edasi Sõpruse silla remondi algust

«Sõpruse silla hanke täht­aega on korduvalt edasi lükatud, küsimusi on sadu ja huvi on väga suur,» ütles Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak. «Viimane edasilükkamine oli seotud mahutabelite erinevusega, projekteerija oli mahutabelites vea teinud.»