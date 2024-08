Haiglaravi vajab seitse koroonahaigusega patsienti

Tartu on jõudnud rohelisest tsoonist natuke kõrgema ehk kollase ohutasemeni nagu ka Tallinn, Kohtla-Järve ja Narva. Samal ajal on naabermaakondades ohutase väike – alla 100 viiruseosakese milliliitri kohta. Eesti keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli augusti keskel 63,1 ning erinevust maakondade vahel eriti ei ole. Seda näitavad terviseameti andmed.

Peremeditsiini professor Ruth Kalda (pildil) leiab, et kuna koroonaviiruse proove reoveest on võetud vaid kaheteistkümnest kohast, on selle järgi raske ennustusi teha, aga midagi eriskummalist lahti ei ole.