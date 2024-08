Kümme aastat Physicumi! Kas seal juba kitsaks ei jää?

Physicumis on 12 700 ruutmeetrit, millest ligi veerand on mõeldud õppetööks ning ülejäänud teadustööks. Kaks suuremat, tõusvate pingiridadega auditooriumi mahutavad 100 kuni 200 kuulajat ning nende ruumide tehnika võimaldab ühes auditooriumis jälgida esinejat otse, samal ajal teises näha sedasama esinejat videosilla vahendusel. Loomulikult ei puudu majast väiksemad auditooriumid, õppelaborid ning seminariruumid.

Moodsa tehnika jaoks on kümme aastat pikk aeg, nii on tulnud tehnikat järjest ka uuendada. «Maja ökoloogiline jalajälg on aastatega isegi vähenenud,» rääkis Toomas Plank. «Katusel töötab juba seitse aastat 15kW võimsusega päikeseelektri jaam ning sel aastal lisandub 78kW mahus päikesepaneele.»

Füüsika instituudis on 185 töötajat, akadeemilisi töötajaid on neist 120. Füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppekaval õpib 221 üliõpilast ning füüsika ja materjaliteaduse magistriõppes 26 üliõpilast.

Lisaks viiakse Physicumis läbi loenguid arvutitehnika ja informaatika üliõpilastele – esimesi on üle 200 ja teisi üle 800, ning just neile antavates loengutes on vaja kasutada kahe suure auditooriumi ühendamist. Lisaks on vajalik otseülekanne internetti, kuna esmakursuslasi oli näiteks eelmisel sügisel neis õppekavades kokku 500. Seda oli rohkem, kui kahte suurde loengusaali füüsiliselt mahtunuks.