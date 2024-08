Pildid trennist Simple Sessioni keerukal rajal läheb võistlustulle maailma absoluutne paremik

Korraldaja Risto Kalmre kinnitas, et võistlustules on maailma absoluutne paremik, keda ootab võrdlemisi keerukas Kammivabrikusse ehitatud rulapark. Ta selgitas, et kui olümpial sai rulasõidus näha eraldi pargisõitu ja tänavasõitu, siis Simple Session on olnud tuntud selle poolest, et rada on kokku pandud kahe stiili elementidest.