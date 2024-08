Enefit avas linna servas Rohelises pargis uue klienditeeninduse

Enefitil ehk vana nimega Eesti Energial ei ole Eestis enam kuigi palju teeninduskohtasid, kuhu inimene saaks sisse jalutada. Enefiti jaoks on väga oluline olla klientide jaoks olemas kõige sobivamal moel, sõnas Enefiti Eesti turu juht Santa Tohver. «Mul on hea meel avada füüsiline teeninduspunkt just Tartus, sest elu käib ka teistes Eestimaa paikades lisaks Tallinnale,» lisas ta.

«Enefitil ei ole füüsilist teeninduspunke enam ammu avanud, sest kõik küsimused on võimalik läbi arutada ning lepingud sõlmida iseteeninduses ja telefoni teel. Siiski on ka kliente, kes soovivad oma energiavajadustest rääkida silmast silma. Meie uues ja rohelises esindushoones on olemas sobiv ruum klientide vastu võtmiseks, seega kasutame võimalust, et tulla Lõuna-Eesti klientidele lähemale,» selgitas Tohver.