Verekeskuse uus juht soovib doonorluse heategevat mõtet viia rohkemate noorteni

Sel nädalal Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse juhi ülesandeid täitma asunud Raili Randoja leiab, et doonorluse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb jõuda noorte potentsiaalsete doonoriteni, kasutades viise, mis just noori enim kõnetavad. «Vere annetamine on heategu ja väga sageli ainus viis elu päästa. Seega ei ole doonorite panust võimalik üle hinnata,» ütles ta.