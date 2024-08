Tammeka naiskond tõmbab heategevuse nimel taas selga roosad särgid

Roosa Jalgpalli idee peale tulid tammeklased 2013. aastal ning sellest ajast on nendel mängupäevadel särkide oksjonite, küpsetiste müügi ning annetustega kogutud abivajajatele üle 26 000 euro.

Tänavu korjatakse raha Anu Meristele, kellel avastati 2015. aastal, kui ta oli 43-aastane, agressiivne rinnavähk. Algas keemiaravi, aga ravi sai tänavu kevadel tagasilöögi, sest selgus, et tervisekassa tema ravikulusid enam ei hüvita.

Sellest teadis Tammeka esindusnaiskonna peatreener Kaivo Sang, kellele Anu Meriste on peretuttav. Nii pakkus Sang tema nime Roosaks Jalgpalliks välja ning see sobis esmalt klubile ja seejärel ka Meristele.

Külalised tühjade pihkudega ei tule

Seekord otsustas Roosa Jalgpalli päeval Tammeka naiskonna vastane Viimsi JK naiskond samuti oma panuse anda ning kogus klubi meeskonna viimatisel kodumängul looside ja annetuse toel üle 1200 euro.

Kuidas saab Tammeka naiskonna jaoks nii tähtsale mängule tühjade kätega minna, selgitas Viimsi JK kogukonnajuht Erle Meresmaa. «Kaasasime sponsorid nii, et iga loos võidab ja kõik tulid kiiresti kaasa,» ütles ta. Lisaks oli neidki, kes andsid panuse hiljem ülekandega.

«Tahan väga esile tõsta seda poolt, et inimesed ja kogukonnad tulevad kaasa, kui tahetakse head teha, nagu nüüdki. Siis on endal ka äge tööd teha, Viimsi on ka selles suhtes hästi äge koht, kus asju teha,» lisas Meresmaa.