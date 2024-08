Katastroofihaagised ja kiirgusmõõdikud: Tartu kiirabi täiendab oma kriisivarustust

Tartu kiirabi varustusse kuulub ka praegu üks katastroofihaagis, kuid see on juba kümmekond aastat vana ning vajab uuendamist, ütles Tartu Kiirabi välijuht Andres Puusepp.

«Uued haagised on praegusest suuremad ning nende varustus on varasemast palju tänapäevasem ja kompaktsem,» rääkis välijuht. «Tehnika on viimase kümne aasta jooksul palju edasi arenenud. Uute lahenduste rakendamine parandab ka ravivõimekust, mis on patsientide seisukohalt ülimalt oluline.»

Katastroofihaagiste hange on lõppenud, selle võitjaks osutus Profile Vehicles Baltic OÜ. Kahe katastroofihaagise maksumus on 80 000 eurot. Praegu on käsil haagiste projekteerimine, et need oleksid võimalikult funktsionaalsed ning vastaksid kiirabi kõigile vajadustele.