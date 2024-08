Palamuse avaliku tualeti uksed jäid tänavu esimest suve kindlalt lukku

Palamuse avalik tualett laululava pargis on tänavu esimest suve lukustatud ustega.

Palamuse kandi inimesed on märganud, et sel suvel ei ole aleviku südames, lauluväljaku pargis asuva kemmergu uksi lahti tehtud. Küsimus on jõudnud isegi Jõgeva vallavolikogu komisjonide istungitel arutusele.