Põlesid elektriliin ja praht

Teisipäeva keskpäeval sai häirekeskus teate, et Tartus Kastani tänaval põleb elektriliin. Selgus, et juhtme isolatsioon oli katki hõõrdunud ning lühisest süttis kaabel. Esialgu piirati tule levik pulberkustutiga. Elektrikud võtsid voolu liinist välja ja päästjad said põlengu lõplikult kustutada.