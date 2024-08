Hiljuti laiendatud Kõrveküla kool vaevleb taas ruumikitsikuses, vald ostab moodulhoone

Alles kolm aastat tagasi said Tartu valla Kõrveküla põhikooli õpilased senisest palju suurema koolimaja, aga nüüd on neil seal taas ruumiga kitsas käes. Nii on Tartu vallavalitsus välja kuulutanud riigihanke, et osta kooli kõrvale moodulhoone.