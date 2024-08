Pallases näeb tekstiilikunsti

Kuraatorid kutsusid näitusele osalema erinevate põlvkondade kunstnikud, kelle loomingus on olulisel kohal keskkonnaga seotud teemad. Tartu 2024 programmi kontekstis püüab näitus ka globaliseerunud maailma taas kohalikuks muuta. Selle eesmärk on näidata, et me oleme alati oma asukohaga seotud ja kogeme maailma lokaalselt.