Draamajuht Tiit Palu: Vanemuine pole sprint, vaid hoopis maraton

Täna algab Vanemuise teatri 155. hooaja avafestival. Algav hooaeg jääb viimaseks teatri draamajuhile Tiit Palule, kes on draama­trupi eesotsas olnud 11 aastat. Palu tõdeb, et Vanemuine on enam kui kümnendi pakkunud rikkalikku ja tänuväärset kasvulava, kuid ette on tulnud ka parajaid proovikive.