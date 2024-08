Hääbuvad bussitablood asenduvad uute ja värvilisematega

See töö tuli ette võtta, sest tablood olid juba nii-öelda võlgu elanud, nentis Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa. «Tehniline analüüs näitas seda, et need on suremas kas kohe või otsekohe. Tegime uue reaalajainfosüsteemi hanke ja vastavalt hanke tingimustele vahetatakse need augusti jooksul välja,» selgitas ta.

Tarvitajale ei muutu info kuvamise viisis muud, kui et muutuvad värvid – kellaaeg, pealkiri ja liinide info on eri värvides. Ent see, kui palju mingi bussini on aega jäänud, esitatakse samal viisil. Meeksa sõnul muutub küll see, kuidas tuleb info ja kui täpne see on, kuid tarbijale on see nähtamatu osa.