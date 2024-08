Kaidi Randpõld, Elen Peetsmann: koolikokkadest on põud, kuidas edasi?

Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude ning kohaliku tooraine kättesaadavuse uuringu ühe osana vaadeldi lasteaedade ja koolide köökide personali ning sellega seotud arenguvajadusi. Selgus kurb tõsiasi, et meil puudub kokkade järelkasv ja oleme juba kriitilises seisus. Selgus, et haridusasutuste köögipersonalist 27 protsenti on töötanud üle 20 aasta, 10 protsenti 16–20 aastat, 13 protsenti 11–15 aastat, 20 protsenti on ametit pidanud 6–10 aastat ja 18 protsendi staaž on 2–5 aastat. Tosin protsenti on ametis olnud alla kahe aasta. Staažikaim kokk on töötanud samas haridusasutuses 50 aastat.