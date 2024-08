Galerii ja video Taasiseseisvumise aastapäev muutus mõnusaks peoks juba enne simmanit

Pärast Eesti hümni kõlamist Kalevipoja juures sõnas päevajuht Kaarel Pobba, et taasiseseisvumise aastapäeva on märgiline tähistada just Vabadussõja mälestussamba juures, sest sel on meie riigiga sama lugu. «See loodi, seda püüti tühistada ja siis see taastati, täpselt nagu Eesti Vabariik,» selgitas ta.