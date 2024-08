Kuula Musträstad otsivad Tartus kaaslast Bolti tõukeratta signaali matkides

Kui roheline Bolti elektriline tõukeratas on parasjagu lukus ning seda tänaval nügida või proovida ümber tõsta, hakkab tööle selle veasignaal.

Kui varem on olnud näiteid, kus hea lauluoskusega musträstad imiteerivad politseiauto sireeni või veoauto tagurdussignaali, siis nüüd on osa neist lindudest ära õppinud sellesamuse Bolt tõukerataste veasignaali.

Sellel suvel on seda varem täheldatud Saksamaa linnas Kielis, nüüd aga Tartuski.

Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi selgitas, et musträsta võime erinevaid helisid imiteerida on märk sellest, et inimestega elukeskkonda jagavad linnud on väga kohanemisvõimelised. «Kui musträsta pesa läheduses asub näiteks populaarne tõukerataste parkimiskoht, õpivad pojad laulu ära väga kiiresti,» sõnas ta esmalt.

«Kui heli on saanud osaks täiskasvanud linnu laulust ja ta kasutab seda tihti, õpivad selle selgeks ka tema pojad. Nii võib mõni heli mõne musträsta generatsiooniga levida üle kogu linna,» jätkas Mägi.

Linnuökoloogi sõnul on musträsta laulul kaaslase leidmisel oluline roll. «Mida mitmekülgsem on isase musträsta laul, seda paremad on tema võimalused leida paaritumiseks hea emane.»

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon tõdes, et on teada, et nende tõukeratastest on kujunenud mugav sõiduvahend lühikeste linnasõitude tegemisest ning kogemus näitab, et sageli algab ja lõpeb sõit ühissõiduki peatuse vahetus läheduses. «Et aga meie tõukerattad panustavad ka musträsta repertuaari kujundamisse, on uus ja põnev teadmine,» ütles ta.

Karl Apsolon on kuulnud teateid tõukeratta veasiginaali imiteerivatest musträstadest Eestist ja Saksamaalt. Kuid oodatud on teisedki vihjed, lisas ta.

Bolti tõukerataste veasignaal on välja töötatud vandalismi ennetamiseks. Signaal hakkab tööle, kui lukustatud tõukeratast liigutatakse. Lisaks sellele on kõik Bolti tõukerattad varustatud GPS-positsioneeringu ja ParkAssist+ tehnoloogiaga.

Nende abil tuvastab Bolt, kas tõukeratas on püstises asendis, lubatud asukohas ning on pargitud vastavalt kohalikele parkimisreeglitele. Kui mõni neist tinglimustest pole täidetud, tuleb kliendil tõukeratas sõidu lõpetamiseks ümber parkida.

Bolti tõukerattaid on võimalik Eestis rentida 17 linnas. Kokku on Boltil Euroopas 230 000 elektrilist tõukeratast 25 riigis ja rohkem kui 250 linnas.