Amet võttis omanikult ära kaheksa räpastes tingmustes elanud kutsikat, sekkuma pidi ka politsei

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul peeti loomi väga halbades tingimustes. «Loomad elasid keskkonnas, mis pole koertele ohutu. Kuna kutsikad on väga vastuvõtlikud, siis tingimustes, kus on väga must ja räpane, on oht loomade elule ja tervisele,» selgitas Laurimaa.