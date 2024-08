Kert Kingo umbusaldamisest: see on poliitiline lüke

Et avalduse esitamisest on möödas paar kuud, siis ei mäletanud Tartu vallavolikogu juht Vahur Poolak, mitu volinikku Kert Kingo umbusaldusavaldusele alla kirjutas. Ka ei selgitanud ta, milles volikogu liikmed Kert Kingot täpselt süüdistavad. Lisaks jättis Poolak telefonivestluses märkimata, et kirjutas ise samuti umbusalusavaldusele alla.