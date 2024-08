Täna saab viimast päeva anda ideid Tartu linna arengukavasse

Arengukavas antakse terviklik ülevaade linna arengusuundadest ning seatakse sihid lähima kümne aasta kujundamiseks. Samas vaadatakse ka kaugemale – milline võiks Tartu olla kahekümne aasta pärast. Järgmise nelja aasta eelarvestrateegia eesmärk on planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Tartu arengukava 2025–2035 on koostatud linnavalitsuse, ekspertide ja linlaste koostöös. Aasta tagasi peeti visioonikonverents, kus koguti mõtteid nii osalejatelt kui ka esinejatelt. Nüüd on jõutud etappi, kus kõikidel on veelkord võimalik ettepanekuid teha ja kaasa rääkida Tartu linna arengu kujundamisel.