Päästjad koristasid teelt õli ning kustutasid autoromu

Laupäeva õhtul kella kaheksa paiku said päästjad teate, et Külitse alevikus Tartu-Valga maanteel on teel õli. Päästjad katsid õliriba ja neljaruutmeetrise loigu absorbentainega. Juhtunust teavitati maanteeametit, kelle ülesandeks jäi teelõigule vajadusel kiirust piiravad märgid ja teehooldustööd organiseerida.