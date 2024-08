Pariisi olümpiamängud olid märgilised nii Eestile kui kogu maailmale, leiab kergejõustikutreener Harry Lemberg

Mis märksõnadega Pariisi olümpia kokku võtate?

Mõtteid ja märksõnu on palju. Kuid kui suures pildis vaadata, siis prantslased said hästi hakkama. Mulle tundub, et oli korralik spordipidu, ja usun, et kõik spordihuvilised said kogu raha eest. Mul olid mõned eelarvamused teades prantslasi ja nende kultuuri, aga tundus, et neil õnnestus.