VÕRDLUS Tartu Pride jäi Madridis toimuvaga võrreldes mitme koha pealt tagasihoidlikumaks

Madridi rongkäigu algus võtab tavaliselt palju rohkem aega. Bussid ja rekad, mis inimesi paraadil rahva keskel kannavad, on tunde enne selle algust juba platsis ja tavaliselt keegi rongkäigu täpselt algusaega ei tea. Kellaaeg on alati väga umbes pandud ja nii suure rahvamassiga tegelemine tekitab alati ka viivitust. Kui marssimine Madridi kesklinnas lõpuks algab, on rahvas lustakas meeleolus, valmis endast kõik andma ning muusika ja veepüstolite saatel 2,2 kilomeetrit läbi kõndima.