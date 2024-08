Endine EKRE poliitik ütles, et kummagi erakonnaga ta liitumas pole. Samas tunnistas ta, et puht ideoloogiliselt tal peale ERKi, Keskerakonna ja Isamaa valikuid pole. «Kuid lõpuks on mulle kõige olulisem, mis saab järgmistel Riigikogu valimistel ja praegu põhimõtteliselt kogu minu loogika lähtub sellest, kuidas maksimeerida 2027. aasta valimiste tulemust ja tõenäosust, et uus valitsus oleks juba ilma Reformierakonnata ja seega konstruktiivsem.»