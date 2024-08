Tõrvandis valmib jõulupühadeks veel üks toidupood

Tõrvandis elavad inimesed on seni saanud toidukaupa osta kahest Coopi kauplusest, millest üks jääb veidi eemale Kaasiku ning teine keskuse poole Müürsepa tänavale. ASi OG Elektra Grossi poeketi kauplus kerkib neist viimase kõrvale Tamme puiesteele.

OG Elektra tegevjuht Georg Gross rääkis, et ehitustööd algasid seal eelmise nädala esmaspäeval. «Mõte on, et tahaks uksed selle aastanumbri sees enne jõule lahti teha,» sõnas ta.