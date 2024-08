Mootorsõidukitehnik, IT-süsteemide spetsialist, kosmeetik ja juuksur - need on kutseõppe menukaimad erialad

Kolledži direktori Raini Jõksi sõnul on huvi kasvanud nii kutsekeskhariduse erialade kui ka keskhariduse baasil erialade vastu. Menukaimad kutsekeskhariduse erialad on mootorsõidukitehnik, IT-süsteemide spetsialist, sisetööde elektrik, automaaler, turismiteenindus ning keevitus- ja metallitööd. Keskhariduse baasil on kõige hinnatumad kosmeetiku, juuksuri, spaateenindaja, kondiitri ja noorema tarkvaraarendaja erialad.